2019/09/17 | 01:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخرج من طريق بين الشام والعراق الدجال،

و..أى مكان يذهب اليه يملاءه فساد فى الحال ،

ظهور المسيح الدجال من العلامات العشر الكبرى لقيام الساعة.أعور العين وبينهم مكتوب كافر،الانسان المتعلم وغيرالمتعلم يقرآها

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يقرآها اللى يعرفوا الرحمان .



والدجال يزين الشر لضعيف الايمان،يزوق الباطل بحيل وبهتان، معاه مايه ونار ما نخافها

مايته نار تهلك شاربها،وناره ماء نغمض ونشربها

بارده للمسلم اللى يشربها

معه مثل الجنه والنار ولانخافها…ناره هى الجنه وجنته هى النار

معاه شياطين تكلم الناس وتضل الأغبيه.



بسحره يسخر الشياطين بصوره أى انسان.يحضر ولو الانسان مات من زمان

اللى إيمانهم ضعيف يعمل أنه.أحى أهلهم الموتى.طبعا زيف وسحر

الدجال لايدخل مكه ولا المدينه أبدا .والأعلم فى بقائه بالأرض الله المتعال لامحال..

والأحسن لنا أننا نبتعد عن سكته..

ونبعد النساء عنه ممكن يتفتنوا بالدجال حتى لو نربطهم

نحفظ عشر ايات من أول سوره الكهف.علشان ما نتآثر بالدجال ولا نشعر بمراره ،وسوره الكهف لازم يقرأها ..



يحفظها،أولادنا وأحبابنا…وأحفادنا والمسلمين مننا.

* وسوره الكهف فى يوم الجمعه بنقرأها

ومن يرى الدجال يثتغيث بربنا..

* وفى ختام كل صلاتنا..نقول أعوذو بالله من فتنه المسيح الدجال..وفتنه المحى والممات..وعذاب القبر وعذاب جهنم

هانم داود

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