القوة الجوية يكشف عن الزي الرسمي خلال الموسم الجديد

2019/09/17 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشف نادي القوة الجوية بكرة القدم عن قميصه الجديد بعد التعاقد مع شركة أديداس الالمانية لتجهيز النادي للموسم الجديد.

وتم الكشف عن الزي الرسمي

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