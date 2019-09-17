المؤدّبون يدفعون 373 دولاراً سنوياً.. ثمن أدبهم!

2019/09/17 | 01:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

كشفت دراسة مثيرة كيف يؤدّي أن يكون الشخص مؤدّباً في بريطانيا إلى دفع الكثير من الأموال.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد

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