"يوتيوب" تُلغي هذه الخدمة.. إليكم البديل!

2019/09/17 | 01:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حذّر موقع "يوتيوب" زوّاره الذين يستخدمون، سمة Leanback التي تسمح باستعراض محتوى الفيديوهات بواجهة كبيرة وعالية الوضوح، من أن هذا السمة "ستختفي قريبًا".

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