آيسر تطلق أجهزة اللاب توب الجديدة من سلسلة Swift

2019/09/17 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت شركة آيسر الموديلات الجديدة من سلسلة أجهزة اللاب توب Swift، وذلك خلال فعاليات معرض الإلكترونيات IFA 2019 بالعاصمة الألمانية برلين.



وأوضحت الشركة

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