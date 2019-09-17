استمرار الإساءات العنصرية ضد كيسي ولوكاكو في إيطاليا

2019/09/17 | 02:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد ينوز- متابعة

تعرض لاعب خط وسط "إيه سي ميلان" الإيطالي فرانك كيسي، ومهاجم "إنتر ميلان" روميلو لوكاكو لمزيد من العنصرية في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "غازيتا ديلو

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