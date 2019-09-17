عقب مباراة مثيرة انتصار جديد للكرة المصرية في هولندة

2019/09/17 | 03:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

شهد ملعب مدينة ( ميرلو ) التي تبعد عن مدينة ايندهوفن ( 40 ) كيلو متر الهولندية عصر يوم الاثنين السادس عشر من سبتمبر 2019 مباراة مثيرة بين فريق ( Top Talents ) الكروي وفريق ( SV mifano ) الهولندي لحماسة لاعبي الفريقين في كسب نتيجة اللقاء عبر بوابة العرض الفني المتميز من الناحيتين الفردية والجماعية .

وتمكن الفريق المصري الواعد ( تحت 15 عام ) من السيطرة على مجريات الشوط الاول وشكلت خطوطة المتماسكة والمتعاونة مصدر خطورة على مرمى الفريق الهولندي طيلة زمن هذا الشوط وبعد فواصل هجومية متكررة تمكن النجم المصري الواعد محمد ابراهيم من تسجيل هدف السبق ليخرج الفريقان للاستراحة بين الشوطين ومصر متقدمة بهدف واحد .

وفي الشوط الثاني حاول لاعبوا نادي (SV mifano ) عبر هجماتهم من مختلف الاتجاهات وخاصة من العمق ان يحققوا هدف التعادل والتطلع لاحراز اهداف اخرى واصطدموا بدفاعات مصرية قوية بالاضافة الى مسك وسط الميدان .

وعقب الاداء المتميز للفريق المصري الذي حاول ان يطمئن على نتيجة اللقاء بالرغم من كونه وديا لكن النجم الواعد محمد عنتر وضع نهاية لطموح فريق نادي ( SV mifano ) بتمكنة من هز شباكهم بقوة معلنا تسجيلة هدف الفوز الثاني .

واكد السيد محمد حسن رئيس شركة سيمو سبورت المصرية الهولندية بان الرعاية التي توليها وزارة الشباب والرياضة للموهوبين بكرة القدم والالعاب الاخرى تشكل حافز كبير لكافة القيادات الرياضية ان تقدم برامجها ومشاريعها التي تصب في خدمة الشباب والرياضة ومشروعنا الرياضي كان احد هذه المشاريع التي تقدم انجازا رياضيا للمجتمع المصري الزاخر بالنجوم الواعدين .

واضاف السيد محمد حسن بان رئيس البعثة الدكتور احمد جمعة مبارك معاون وزر الشباب والرياضة للتنمية الرياضية يتابع برنامج الوفد بشكل دقيق وتواجده يعطي الحافز المعنوي الكبير للجهاز الفني والاداري ولاعبي الفريق الذي يدفعهم لتقديم افضل المهارات وخاصة انهم يلعبون تحت انظار وكلاء اللاعبين الهولنديين ومن دول اوربية اخرى .

واختتم السيد محمد حسن تصريحة حول تقيمه لاداء نجوم مصر قائلا ..



الحمد لله كان الاداء الجماعي متميزا وقدموا فنونا كروية جيدة وخاصة اللاعبين ( محمد سامي و خالد محمد ومحمد عنتر وعبدالله يونس وخالد محمد ) ومن خلال متابعتي لاراء الجمهور الذي حضر اللقاء وجدت عبارات التقدير والاشادة باللاعبين الواعدين الذين يعدون مفخرة لدولتنا العزيزة مصر الحبيبة .

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