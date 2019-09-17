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شاهد بالفيديو.. بالفيديو طفل من اهالي التاجي يناشد الحكومة بسوء الخدمات بطريقته الطفولية البريئه


شاهد بالفيديو.. بالفيديو طفل من اهالي التاجي يناشد الحكومة بسوء الخدمات بطريقته الطفولية البريئه
2019/09/17 | 03:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: k9X8RqiT-Vs

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