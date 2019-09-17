2019/09/17 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض – لا تبدي إيران أي اهتمام للبيانات والتصريحات القوية الصادرة عن مسؤولين في دول بارزة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والتي تلوح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التساهل الدولي يفتح شهية إيران لتوسيع استهدافها للمنشآت النفطية) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التساهل الدولي يفتح شهية إيران لتوسيع استهدافها للمنشآت النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).