2019/09/17 | 05:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني "إن الإنسان مسؤول أو يتحمل عبء حريته التي هي أساس وجوده" ...هذه المقولة للأديب المصري نجيب محفوظ، والذي يبدو أنه في مؤلفاته متأثرا بالمذهب العبثي الذي جاء ردة فعل على أحداث عالمية وأزمات اقتصادية تركت أثرها في كيفية استجابة الفرد لكل ما يعيق حرية حركته وانعدام فاعليته أحيانا في التأثير.وإذا كان الإنسان المقهور لدى الباحث اللبناني مصطفى حجازي يسعى دوما للبحث عن أبطال من الماضي بغية إلقاء عبء وق......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ندى أسامة ملكاني - العبثية 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ندى أسامة ملكاني - العبثية 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).