قمة ثلاثية بأنقرة.. بوتين يعلن الاتفاق على “أساس حل دائم” بسوريا

2019/09/17 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين إن بلاده وضعت مع تركيا وإيران أساس الحل الدائم في سوريا، في حين أعرب الرئيس الإيراني

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