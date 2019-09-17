بغداد تواجه ارتدادات غير متوقعة لقصف منشآت أرامكو

2019/09/17 | 05:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتهامات الموجّهة للعراق بأن أراضيه هي المنطلق الحقيقي للطائرات المسيّرة التي استخدمت في ضرب منشآت نفط سعودية، تبيّن مقدار الارتباط القسري للعراق

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