وزير الداخلية يستقبل محافظ البصرة لمناقشة الوضع الأمني وخطط دعم الاستقرار

2019/09/17 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقياستقبل وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، أمس الاثنين، محافظ البصرة المهندس اسعد العيداني في مكتبه بالوزارة. وجرى خلال اللقاء مناقشة الوضع الأمني في محافظة البصرة، والاطلاع على الخطط التي تعتمدها الوزارة لدعم الاستقرار وبسط سلطة الدولة.وأكد وزير الداخلية انه وجه الاجهزة الامنية بعدم التهاون مع عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات، مشددا على التعامل بحزم مع كل من يعرض حياة المواطنين للخطر كما تطرق الى تدابير الوزارة في النزاعات العشائرية.كما أوضح، خلال اللقاء، انه أوعز إلى كافة المفارز الأمنية بالاستجابة الفورية لكل الاستغاثات الإنسانية وعدم التقصير في تقديم العون لمن يحتاج المساعدة. من جانبه، أعرب محافظ البصرة عن شكره وتقديره للاجهزة الامنية في محافظة البصرة لجهودهم المتميزة في تنفيذ سلطة القانون ، مثمناً الجهود الكبيرة والخطوات الإيجابية للسيد وزير الداخلية في سبيل فرض النظام القانون.

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