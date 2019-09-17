حنا غريب - في الذكرى ال37 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية

2019/09/17 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حنا_غريب كلمة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريبفي الذكرى الـ37 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية مسيرتنا اليوم من صيدلية بسترس الى محطة ايوب في الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال الصهيوني هي واجب بكل المقاييس في مقدمها تثبيت هذا الواقع السياسي في التاريخ والجغرافيا .فالسادس عشر من أيلول هو محطة من محطات تاريخ حزبنا المقاوم في ......

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