ماهر الشريف - إقالة -الشنب الأكثر شهرة في واشنطن-.. هل ستدخل تغييرات على السياسة الخارجية الأميركية؟

2019/09/17 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف قالوا عن قرار دونالد ترامب بإقالة جون بولتون: "سيكون هناك صقر أقل في البيت الأبيض".كماقالوا: "هي نكسة للمحافظين الجدد".فما حقيقة الأمر، وهل سيكون لهذه الإقالة تبعات على صعيد السياسة الخارجية الأميركية؟من هو جون بولتون؟ هو محام، يعتبر من تيار "المحافظين الجدد"، ولمع اسمه من خلال حضوره المتكرر على منصات قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية المحافظة.عمل بالتوالي مع رئيسين جمهوريين،......

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