الزوراء يعلن جاهزيته لانطلاق الدوري بغياب ثلاثة لاعبين

2019/09/17 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن نادي الزوراء الرياضي، اليوم الثلاثاء، جاهزيته لخوض منافسات الجولة الاولى من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، كاشفاً عن غياب ثلاثة لاعبين عن الفريق في مباراته الاولى.

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد لـ"الغد برس"، ان "فريقنا الكروي يواصل تحضيراته لخوض مباراته الاولى بالدوري العراقي الممتاز امام فريق السماوة، يوم الخميس المقبل".واضاف رشيد ان "الفريق عازم على تقديم صورة جميلة لجمهوره وهدفه هو خطف نقاط المباراة الثلاث"، مشيرا الى "غياب اللاعبين جلال حسن وحسين علي وعلي محسن للاصابة".ومن المقرر ان يخوض فريق الزوراء مباراته الاولى بالدوري الكروي امام فريق السماوة يوم الخميس المقبل، على ارضية ملعب الشعب الدولي.

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