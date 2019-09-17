الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة للكنيست

2019/09/17 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

فتحت مراكز الاقتراع في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أبوابهم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة للكنيست، لاختيار أعضاء المجلس المؤلف من 120 عضوا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الناخبين الإسرائيليين، توجهوا إلى صناديق الاقتراع، في انتخابات "غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن أصواتهم ستحدد مصير رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، وما إذا كان سيواصل البقاء في منصب ظل فيه لفترة طويلة.

وهذه الانتخابات، هي الثانية هذا العام، بعد أن أُجريت الانتخابات الأولى في التاسع من نيسان الماضي، بعد الفشل في تشكيل حكومة تحظى بثقة الكنيست، فرض إجراء انتخابات مبكرة بعد نحو خمسة أشهر من الانتخابات السابقة.

وفتحت صناديق الاقتراع، الساعة السابعة صباحا، بالتوقيت المحلي أمام ستة ملايين و400 ألف ناخب، ومن المقرر أن تغلق في تمام الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق.

وستصدر النتائج الأولية، التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء.

وتشير استطلاعات الرأي تشير إلى أن المنافسة تشتد بين حزب أزرق أبيض الوسطي بزعامة بيني جانتس، رئيس أركان الجيش السابق، وحزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو.

كما تشير أيضا إلى أن حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف قد يلعب دور صانع الملوك في محادثات الائتلاف.

وبحسب حملات الحزبين الرئيسيين في الانتخابات البرلمانية الثانية في إسرائيل، خلال خمسة أشهر، فإن هناك تضاؤل في الخلافات بشأن العديد من القضايا المهمة مثل الصراع الإقليمي في مواجهة إيران والعلاقات مع الفلسطينيين والولايات المتحدة واستقرار الاقتصاد.

ومن المرجح ألا يؤدي انتهاء حقبة نتنياهو على الأرجح إلى تغيير كبير في السياسة بشأن القضايا الخلافية الساخنة في عملية السلام، التي انهارت قبل خمس سنوات مع الفلسطينيين.

وقبل أيام، أعلن نتنياهو عزمه ضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة حيث يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم.

لكن حزب أزرق أبيض قال أيضا إنه سيعمل على تقوية الكتل الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية على أن يعتبر غور الأردن "الحدود الأمنية الشرقية" لإسرائيل.

وجاءت الدعوة للانتخابات بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف في أعقاب انتخابات نيسان، التي تساوى فيها ليكود مع أزرق أبيض، إذ حصل كل حزب منهما على 35 مقعدا من أصل 120 مقعدا في الكنيست أو البرلمان.

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