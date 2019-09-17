2019/09/17 | 07:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية وأمانة بغداد تبحثان تأثيث الشوارع وإيجاد نظام مروري متطور استقبل وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، أمينة بغداد ذكرى علوش في مكتبه بالوزارة.وبحث الوزير بحسب بيان مكتبه الاعلامي "عدداً من الموضوعات التي تسهم في تدعيم الثقافة المرورية وتسهيل حركة المركبات"، لافتاً إلى "أهمية صيانة وإدامة الشوارع الرئيسة لتفادي وقوع الحوادث المرورية المؤسفة".وأكد الياسري على "وجوب تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن العمل على إيجاد نظام مروري متطور ومتقدم وكذلك تأهيل مداخل العاصمة"، داعياً إلى "تضافر جهود جميع الجهات المعنية في هذا الجانب".كما أشار إلى "ضرورة تأثيث شوارع العاصمة بغداد بالإنارة والاشارات الضوئية والعلامات المرورية"، مشيداً "بدور الامانة في جهودها التي تصب في هذا الاتجاه".من جانبها أعربت أمينة بغداد عن "سعادتها للقاء وزير الداخلية"، مؤكدةً "استعداد الأمانة للتعاون في سبيل تحقيق الانسيابية في حركة المركبات وتعميم الثقافة المرورية".

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