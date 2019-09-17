اعتذار اممي لإسبانيا بشأن

2019/09/17 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قدّمت الأمم المتحدة اعتذارها لإسبانيا بعد ان نسبت عن طريق الخطأ القصف المدمر لبلدة غيرنيكا عام 1937، للقوات الجمهورية الإسبانية، وفق ما قال متحدث.

وفي الحقيقة فقد قامت طائرات النازيين الألمان والقوات الفاشية الإيطالية بقصف هذه المدينة الصغيرة في الباسك في شمال إسبانيا عام 1937، لدعم تمرد الجنرال فرانسيسكو فرانكو خلال الحرب الأهلية الإسبانية.وقال المتحدث ستيفان دوغاريك "لقد تم إبلاغ الأمم المتحدة مطلع الأسبوع أن موقع إدارة الهدايا التابع للمنظمة الأممية نسب الفظائع التاريخية في غيرنيكا، التي جسدها بابلو بيكاسو في جداريته الشهيرة، إلى جمهورية إسبانيا".وأضاف: "الجمهوريون كانوا الضحايا وليس المرتكبين"، مشيرا الى أن ذلك كان "خطأ مريعا".وقال إن الموقع الآن متوقف عن العمل بسبب الصيانة، بحيث يمكن إجراء التصحيح اللازم، وإجراء "مراجعة لكامل محتويات الموقع الإلكتروني".انتهى

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