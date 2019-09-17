هآرتس: قصف جديد استهدف فصائل ايران على الحدود العراقية

2019/09/17 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء إن ميليشيات مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا، وفقا لوسائل إعلام في البلدين.وحملت إحدى القنوات الفضائية العراقية إسرائيل المسؤولية عن الضربات التي وقت في منطقة البوكمال، وفقا لهآرتس.وتأتي هذه الضربات بعد أسبوع من تقارير عن مقتل 21 شخصا في انفجار مخزن أسلحة تابع للميلشيات المدعومة من إيران في محافظة الأنبار غربي العراق.ولم تتهم السلطات العراقية أي جهة بالوقوف وراء الانفجار، لكنه جاء ضمن سلسلة هجمات ضد مواقع للميليشيات العراقية مؤخرا.

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