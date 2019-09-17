2019/09/17 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعرب رئيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن قلقه إزاء إمكانية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط عقب الهجوم على منشآت نفط حيوية تابعة لشركة أرامكو في السعودية السبت الماضي.وقال ينس ستولتنبرغ، الأمين العام للناتو، إن “إيران تزعزع استقرار المنطقة بالكامل.” ونشرت الإدارة الأمريكية الاثنين صورا بالقمر الصناعي تظهر الأضرار التي لحقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الناتو قلق من تصعيد محتمل بعد الهجوم على أرامكو وكالة خطوة برس.

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