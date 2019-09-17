محافظة بغداد:اسماء الفائزين في قرعة مديريات تربية الكرخ ستعلن اليوم الثلاثاء

2019/09/17 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت محافظة بغداد، انتهاء مديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة من القرعة التي جرت لاختيار المتقدمين للتعيين.واوضحت المحافظة في بيان وتلقته وكالة صدى، ان “اسماء الفائزين في القرعة العلنية التي جرت اليوم باشراف ومتابعة ميدانية من قبل محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري ومدراء التربية واعضاء مجلس المحافظة واللجنة المركزية والفرعية، ستعلن اليوم الثلاثاء في

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