2019/09/17 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، امس الاثنين، ان الهدف من عمليات إرادة النصر بمرحلتها الخامسة هو تأمين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف ومنطقة الفرات الأوسط وحزام بغداد.وقال الحمداني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “العدو يحاول استغلال الصحراء للتسلل وشن عمليات تعرضية غايتها زعزعة امن المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحمداني:ارادة النصر تهدف لإبعاد الخطر عن كربلاء والنجف وتأمين الفرات الأوسط وحزام بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمداني:ارادة النصر تهدف لإبعاد الخطر عن كربلاء والنجف وتأمين الفرات الأوسط وحزام بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمداني:ارادة النصر تهدف لإبعاد الخطر عن كربلاء والنجف وتأمين الفرات الأوسط وحزام بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).