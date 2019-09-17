قرقاش يدعو المجتمع الدولي إلى مساندة السعودية

2019/09/17 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم السعودية في الهجمات التي تتعرض لها.

وغرّد قرقاش على حسابه في موقع "تويتر"، قائلاً إن "تبرير الهجوم الإرهابي وغير المسبوق على منشآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن مرفوض تماما، فالهجوم على السعودية تصعيد خطير في حد ذاته".

وأضاف "الموقع الصحيح لكل دولة عربية وكل دولة مسؤولة في المجتمع الدولي يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة وأمانها".

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