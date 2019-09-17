2019/09/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل الباحثون إلى أن التمارين الرياضية لمدة 13 دقيقة فقط في اليوم قد تزيد من العمر المتوقع مدة ثلاث سنوات.وتشير نتائج الدراسة الجديدة، التي جمعت بيانات الآلاف حول العالم، إلى أن الناس لا يحتاجون لقضاء ساعات في قاعات الألعاب الرياضية للحصول على الفوائد الصحية، بل إن ربع ساعة فقط من النشاط في اليوم يمكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 15 دقيقة من النشاط يوميا تزيد من متوسط العمر المتوقع 3 سنوات وكالة صدى الاعلام للانباء.

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