2019/09/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر مواطن روسي من مدينة ترويتسك بمقاطعة تشيليابينسك خلال عمليات ترميم وصيانة بيته القديم الذي ورثه عن أجداده، على كنز ثمين.تضمن هذا الكنز القديم الذي عثر عليه الرجل نقودا نحاسية ومحفظة نقود جلدية تحتوي على أوراق نقدية بفئات متنوعة تعود إلى عهد إمبراطورية روسيا القيصرية، مع سندات مالية قصيرة الأجل بمبالغ كبيرة في تلك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مواطن يعثر على كنز قديم في بيت أجداده وكالة صدى الاعلام للانباء.

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