الحرائق تلتهم غابات جزيرة زاكينثوس والسلطات اليونانية تقوم بإجلاء السكّان

2019/09/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياحُ عاتية استطالت بفعلها لظى نيران هبّت في غابات جزيرة زاكينثوس باليونان، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكّان قريتين قريبتين من الحريق، تحسباً من أن

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