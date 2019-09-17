مظاهرة للمعلمين في فنزويلا احتجاجاً على الأجور

2019/09/17 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس أعمال شغب وعنف أثناء مظاهرة للمعلمين احتجاجاً على الأجور، حيث تدخلت قوات الأمن لفض اشتباكات تخللت المظاهرة، التي شهدت كذلك إطلاق

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