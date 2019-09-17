2019/09/17 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مديرية الشؤون الداخلية والامن في شرطة الطاقة، صهاريج لتهريب المنتوجات النفطية.وقالت المديرية في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “من خلال المعلومات المتوفرة بوجود كراج خاص بتهريب المنتوجات النفطية على الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط ومنتسبي الشؤون الداخلية في شرطة الطاقة وتم مداهمة الكراج وضبط عدد من الصهاريج معده للتهريب وعدد من الخزانات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط صهاريج لتهريب المشتقات النفطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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