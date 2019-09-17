2019/09/17 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل عن عالمنا صباح اليوم الناقد المسرحي المصري البارز، أحمد سخسوخ، عن عمر يناهز 72 عاما، بعد أن ترك إرثا ثمينا في فن المسرح والدراما.وولد سخسوخ عام 1947، وتخرج من قسم الدراما والنقد المسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون المصرية، وكان يعمل أستاذا بقسم الدراما بالمعهد.استكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحيل الناقد المسرحي المصري أحمد سخسوخ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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