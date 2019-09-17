2019/09/17 | 09:05

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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء

17

أيلول

2019 :

08:54 am

23

تعود الإثارة والتشويق مع بطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجديدة

لموسم 2019-2020 ، وهي البطولة يحمل لقبها فريق ليفربول الإنجليزي

الذي تحصل عليها في الموسم المنصرم بعد سيطرة طويلة من ريال مدريد

الإسباني على اللقب في 3 سنوات متتالية.اليوم سنشاهد 8 مباريات من دور المجموعات للبطولة من المجموعة الخامسة

وحتى المجموعة الثامنة والأخيرة حيث سيشهد في بعض منها مبارتين من

العيار الثقيل.اللقاء الأول الهام سيكون بين ليفربول الإنجليزي حامل اللقب ونابولي

الإيطالي في لقاء مكرر من النسخة الماضية حيث يرغب الريدز في تحقيق

الفوز بعد أن تلقوا الخسارة بنتيجة 1-0 في العام الماضي في نفس الملعب

“سان باولو”.أما المباراة الثانية فستجمع بين فريقي بوروسيا دورتموند الألماني

وبرشلونة الإسباني في لقاء هام جدًا في ملعب “سيجنال إيدونا بارك” في

لقاء لن يكون سهلًا على الضيوف، نادي برشلونة مع احتمالية الظهور

الأول للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.وإليكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء من دوري أبطال أوروبا ومواعيدها

بتوقيت بغداد والقنوات الناقلة:ليون الفرنسي × زينيت سان بطرسبورج الروسي ..



الساعة 7:55 مساءً (بي

إن سبورتس 2)إنتر ميلان الإيطالي × سلافيا براج التشيكي ..



الساعة 7:55 مساءً (بي

إن سبورتس 1)نابولي الإيطالي × ليفربول الإنجليزي ..



الساعة 10 مساءً (بي إن

سبورتس 1)ريد بول سالزبورج النمساوي × جينك البلجيكي ..



الساعة 10 مساءًبوروسيا دورتموند الألماني × برشلونة الإسباني ..



الساعة 10 مساءً (بي

إن سبورتس 3)أياكس أمستردام الهولندي × ليل الفرنسي ..



الساعة 10 مساءًتشيلسي الإنجليزي × فالنسيا الإسباني ..



الساعة 10 مساءً (بي إن

سبورتس 4)بنفيكا البرتغالي × لايبزيج الألماني ..



الساعة 10 مساءً.

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