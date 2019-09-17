2019/09/17 | 09:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة Xiaomi الصينية لاستعادة مراكزها المتقدمة في أسواق الأجهزة الذكية عبر هاتف متطور سعره لا يتجاوز الـ 400 دولار.ومن المفترض أن يطرح هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.39 بوصة، بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، قادرة على التعامل مع فيديوهات +Full HD، تغطي معظم مساحة الواجهة الأمامية باستثناء ثقب صغير مخصص للكاميرا.أما الكاميرا الأساسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص Xiaomi تعود للمنافسة بهاتف متطور وكالة صدى الاعلام للانباء.

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