اللوالب الرحمية تنقذ النساء من خطر القاتل الصامت

2019/09/17 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة أن النساء اللائي يستخدمن جهاز اللولب الرحمي (IUD) لتحديد النسل، لديهن خطر أقل للإصابة بسرطان المبيض.وتوصل الباحثون إلى أن استخدام أجهزة داخل الرحم (اللوالب)، يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تصل إلى 32%، وذلك بغض النظر عما إذا استخدمت النساء اللولب الهرموني أو اللولب النحاسي.ويقول فريق البحث

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