محافظة بغداد تعلن انتهاء مديريات تربيات الكرخ من قرعة اختيار المتقدمين للتعيين

2019/09/17 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت محافظة بغداد، انتهاء مديريات تربية الكرخ الاولى والثانية والثالثة من القرعة التي جرت اليوم لاختيار المتقدمين للتعيين.

وذكرت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “أسماء الفائزين في القرعة العلنية التي جرت أمس باشراف ومتابعة ميدانية من قبل محافظ بغداد فلاح الجزائري ومدراء التربية واعضاء مجلس المحافظة واللجنة المركزية والفرعية ستعلن اليوم الثلاثاء في الموقع الالكتروني الرسمي لمحافظة بغداد والمديريات على الويب سايت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”، لافتة الى ان” القرعة شملت (موظف، خدمةسائق، حارس ليلي، الحرفي، كاتب الطابعة)”.

وأكدت المحافظة، ان “ملف تعيينات التربية سيتم حسمه وإعلان جميع الفائزين للمتقدمين للتعيين ولجميع الاختصاصات قبل بدء العام الدراسي الجديد”.

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