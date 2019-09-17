2019/09/17 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف العلماء في وكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” الذين يدرسون الرواسب المتجمدة في المنطقة القطبية الشمالية من المريخ مشهدا مذهلا.والتقط العلماء صورة مثيرة للإعجاب للكثبان الرملية التي أحدثها تسخين غاز ثاني أكسيد الكربون، باستخدام كاميرا CaSSIS التابعة لمشروع البيولوجيا الفضائية في المريخ ExoMars.وتمكن العلماء بفضل معدات الكاميرا ذات التكنولوجيا المتقدمة، من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة مدهشة للكثبان الرملية على سطح الكوكب الأحمر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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