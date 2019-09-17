قائممقام سنجار:القضاء بحاجة الى قوات الحشد لضمان توفير الامن

2019/09/17 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائممقام قضاء سنجار وكالة فهد عمر، امس الاثنين، بان تواجد قوات الحشد الشعبي ضرورية لحماية سنجار ومسك الحدود العراقية السورية غرب الموصل.وقال عمر في تصريح لـ”العهد نيوز” واطلعت عليه وكالة صدى , أن قضاء سنجار بحاجة الى قوات الحشد الشعبي لضمان توفير الامن والاستقرار ومسك الحدود مع سوريا .وبين ان الحشد هم من

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