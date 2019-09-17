2019/09/17 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت عائلة طبيب إجهاض أمريكي، بعد مرور أسبوع على وفاته، أنه احتفظ بجثث آلاف الأجنة في منزله .وقال مكتب عمدة مقاطعة ويل إلينوي الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، إن الدكتور أولريش كلوبفر خزن 2246 “جنينا محفوظا طبيا” في منزله بالمقاطعة.وتوفي الدكتور كلوبفر الأسبوع الماضي، وكان أقاربه يفحصون ممتلكاته، بعد موته، فعثروا على هذا الاكتشاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثث 2000 جنين في منزل طبيب بعد وفاته وكالة صدى الاعلام للانباء.

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