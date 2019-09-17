2019/09/17 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدير العام لدائرة شؤون الأقاليم والمحافظات، طالب جابر الموسوي جاهزية ملاعب الشعب وكربلاء والمدينة الرياضية وميسان والكفل ،لأستقبال مباريات الدوري الكروي للموسم الجديد ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.وقال الموسوي في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “الملاعب على أتم الجاهزية من النواحي كافة وبكل مرافقها، لا سيما بعد أكمال أعمال التأهيل والصيانة التي شهدتها في الفتره

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الشباب والرياضة تؤكد جاهزية ملاعبها للموسم الكروي الجديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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