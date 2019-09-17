صحيفة إسرائيلية تعلن قصف مواقع عسكرية في الـبوكمال

2019/09/17 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، قصف مواقع عسكرية على الحدود بين العراق وسوريا.

وقالت ان “عمليات القصف حدثت في منطقة البو كمال السورية”.

“فيما حملت وسائل اعلام عراقية إسرائيل المسؤولية عن الضربات التي وقت في منطقة البوكمال “بحسب الصحيفة.

وتأتي هذه الضربات بعد أسبوع من تقارير عن مقتل 21 شخصا في انفجار مخزن أسلحة تابع للفصائل المسلحة المدعومة من إيران في محافظة الأنبار غربي العراق.

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