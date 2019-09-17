2019/09/17 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض منزل الفرنسي، صامويل أومتيتي، مدافع فريق برشلونة، للسرقة، تزامنا مع مباراة فريقه أمام ضيفه فالنسيا، ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، على ملعب كامب نو.ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن شهود عيان قالوا إن أربعة أشخاص ملثمين دخلوا إلى منزل أومتيتي، بينما لم تتضح طبيعة المسروقات.وتوجه أفراد من الشرطة المحلية إلى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سرقة منزل لاعب برشلونة “اومتيتي” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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