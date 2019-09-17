2019/09/17 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّ كويكب وُصف بـ”الوحش”، يكاد يكون بحجم أطول مبنى في العالم (برج خليفة في دبي)، قرب الأرض في الساعات الأولى من صباح الأحد 15 سبتمبر.وتحرك كويكب 2000 QW7، المعروف أيضا باسم 467317، بسرعة 14400 ميل/ساعة تقريبا ولحسن الحظ، تجاوز نطاق الأرض على مسافة 3.3 مليون ميل.وعلى الرغم من تصنيف هذه المسافة بـ”القريبة” وفقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صورة مذهلة تكشف كويكبا وحشيا مرّ قرب الأرض يوم أمس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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