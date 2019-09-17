برشلونة يفقد نجمه 7 مباريات… قد يغيب عن الكلاسيكو

2019/09/17 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية اختيار فاتي، نجم برشلونة، صاحب الـ16 عاما، تمثيل منتخب إسبانيا بدلا من منتخب البرتغال أو منتخب غينيا بيساو.ووفقا لصحيفة “سبورت”، اختيار فاتي تمثيل منتخب إسبانيا قد يعني غيابه عن برشلونة في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول وحتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في حال انضمامه لمنتخب تحت 17 سنة للمشاركة في […]

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