اسرائيل من جديد.. قصف يستهدف فصائل مسلحة قرب الحدود العراقية السورية

2019/09/17 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء، أن فصائل مدعومة من إيران تعرضت لضربات جوية ليل الاثنين، على الحدود بين العراق وسوريا، وفقا لوسائل إعلام في البلدين.وبحسب الصحيفة فإن “إحدى القنوات الفضائية العراقية، حملت إسرائيل المسؤولية عن الضربات التي وقت في منطقة البوكمال”.وتأتي هذه الضربات بعد أسبوع من تقارير عن مقتل 21 […]

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