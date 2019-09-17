بسبب العراق وبلدان المنطقة.. استنفار أمني وإجراءات غير مسبوقة في الكويت

2019/09/17 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة القبس الكويتية، إن الأجهزة الأمنية دخلت في حالة استنفار وتأهب مشددة غير مسبوقة حول المرافق الحيوية في البلاد، مواكبة للأحداث الجارية في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة أن الإجراءات الأمنية المطلوبة غير مسبوقة، لأن الأوضاع في المنطقة تتدحرج نحو الأسوأ، في جبهات استنزاف متصاعد عديدة من اليمن إلى الخليج والعراق ولبنان، وأخذت في الاعتداء على منشآت نفطية سعودية منحى خطيرا جدا ينبئ بفصل جديد من الأزمة التي تسعى إيران فيها لتحسين شروطها باستخدام أوراق جديدة.

ياتي ذلك بينما تباشر الجهات الأمنية في الكويت إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما رُصِد من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت، وفقا للصحيفة.

وكان مجلس الوزراء وجه القيادات العسكرية والأمنية إلى تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية في البلاد، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في هذا الصدد، قال النائب محمد الدلال إنه وجه سؤالين لوزيري الدفاع والداخلية بخصوص الاختراق الأمني للطيارة المسيرة، وشدد على أن “الحكومة مطالبة باتخاذ كل الإجراءات لحماية الأجواء البرية والجوية والبحرية وتوفير الأمن الداخلي والحيلولة دون تكرار حادثة الطائرة المسيرة”.

وتابع “طالبنا في الجلسة الخاصة بالوضع الأمني في شهر مايو الماضي بإنشاء جهاز للكوارث والأزمات”، سائلا “ما هي استعدادات الدولة؟ وهل هي مقتصرة على صفارات الإنذار؟”

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