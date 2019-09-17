2019/09/17 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثبتت الفحوصات الطبية والاشعة التي خضع لها مهاجم المنتخب الوطني العراقي و لاعب نادي الدحيل القطري مهند علي, تعرضه لاصابة من الدرجة الاولى ستغيبه عن الملاعب لمدة ثلاثة اسابيع.وقال النادي القطري في بيان على صفحته الرسمية , ان ” اللاعب تعرض للاصابة في عضلة السمانة لقدمه اليسرى اثناء مباراة الفريق امام الريان ضمن الجولة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة ميمي تبعده ثلاثة اسابيع عن الملاعب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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