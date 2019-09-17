2019/09/17 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة “مرسيدس – بنز” في معرض “فرانكفورت” للسيارات عن سيارة Vision EQS الاختبارية الكهربائية.ومن شأن تلك السيارة الاختبارية أن تفتح بابا جديدا في قائمة سيارات سيدان كبيرة الحجم التي ليس بمقدورها منافسة “تسلا” الكهربائية فحسب بل والسيارات الكهربائية التابعة لشركات أخرى.ومن ميزات Vision EQS الاختبارية الفخامة والتكنولوجيات الفائقة، والمسافة الطويلة التي تقطعها

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرسيدس بنز تكشف في فرانكفورت عن سيدان كهربائية جديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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