2019/09/17 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاصلاح النيابية: عدم اظهار ادلة الابتزاز دليل ضعف المدعي في المواجهة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاصلاح النيابية: عدم اظهار ادلة الابتزاز دليل ضعف المدعي في المواجهة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).