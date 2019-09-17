طقس مشمس بدرجات حرارة اعلى من 45 مئوية قليلا

2019/09/17 | 09:31

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العهد نيوز - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا بدرجات حرارة اعلى من 45 مئوية قليلا .

وذكر بيان للهيئة

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