برشلونة يدخل بطولة دوري الابطال بمواجهة دورتموند.. هل يفك سواريز نحس الـ5 أعوام؟

2019/09/17 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

يحل نادي برشلونة الاسباني، ضيفاً ثقيلاُ لمضيفه الالماني بورسيا دورتموند، في مواجهة الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال اوروبا.

وسيحط لويس

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