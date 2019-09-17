دراسات علمية تنصف الشاي الاسود

2019/09/17 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت دراسة حديثة، ان الاناس الذين يشربون الشاي بصورة منتظمة لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل افضل مقارنة مع الذين لا يشربون الشاي.وبالرغم من ما تداول في الآونة الأخيرة عن فوائد القهوة الصحية، بصرف النظر عن عدد الأكواب أو الفناجين التي يمكن أن يتناولها الناس من القهوة وتراجع الحديث عن الشاي وبكونه يقلل نسبة الحديد في الدم.

ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية، ان "شرب الشاي بانتظام مرتبط بتنظيم مناطق الدماغ الاكثر تنظيما بوظيفة ادراكية، تحمي من التدهور المرتبط بالعمر، اضافة الى منحه قدرا من الاسترخاء لمتناوليه".

وقام باحثو جامعة سنغافورة الوطنية، بالتعاون مع جامعتي إسيكس وكامبريدج في بريطانيا، بتحليل بيانات التصوير العصبي لست وثلاثين شخصا من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فأكثر.

بالإضافة إلى استهلاك الشاي، قام الباحثون أيضا بتحليل عوامل أخرى متعلقة بالمشاركين، مثل الصحة ونمط الحياة والرفاهية والحالة النفسية.

ونشرت المجلة العلمية الشيخوخة، أن "المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو الأولونغ (شاي التنين الأسود) أو الشاي الأسود على الأقل 4 مرات في الأسبوع لمدة 25 عاما تقريبا لديهم مناطق في الدماغ مترابطة بطريقة أكثر فعالية من أولئك الذين لم شربوا الشاي".

وقال قائد الفريق والأستاذ المساعد في قسم علم النفس بكلية الطب في جامعة سنغافورة، فنغ لي ، ان "نتائجنا تقدم أول دليل على المساهمة الإيجابية لشرب الشاي في بنية الدماغ، مشيرة الى، أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ".

قارن فنغ وظائف الدماغ بكفاءة بحركة المرور، وقال، ان "النظر إلى مناطق الدماغ كوجهات، والروابط بين مناطق الدماغ كطرق وشوارع عندما يكون نظام الطرق أفضل تنظيما، تكون حركة المركبات والركاب أكثر كفاءة وتستخدم موارد أقل، وبالمثل، عندما تكون الروابط بين مناطق المخ أكثر تنظيما، يمكن إجراء معالجة المعلومات بشكل أكثر كفاءة".

وأضاف فنغ، أن "نتائجنا الحالية المتعلقة بشبكة الدماغ تدعم بشكل غير مباشر النتائج السابقة التي توصلنا إليها من خلال إظهار أن الآثار الإيجابية لشرب الشاي بانتظام هي نتيجة لتحسن مناطق التنظيم في المخ".

وأشار دراسات تابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد، انه "تم ربط استهلاك الشاي، خصوصا الشاي الأخضر، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكري، وفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد".



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